حملة ترامب ترفع دعوى قضائية على التصويت في نيفادا

قالت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس، اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

وبعد يومين من الانتخابات الرئاسية، لم يعرف بعد الفائز بسباق البيت الأبيض، لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن بات قريبا من حصد 270 من أصوات الهيئة الناخبة، وهو العدد الكافي للفوز بالرئاسة.

ويستمر فرز بطاقات الانتخاب، التي أرسلت بالبريد، في العديد من الولايات، وهو ما يؤخر عملية عد الأصوات.

من المقرر أن تعقد حملة ترامب في نيفادا مؤتمراً صحفياً مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية التلفزيونية الإخبارية أن حملة ترامب، التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى حول التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.

وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ووفقاً للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد جرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين.