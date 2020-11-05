«الصحة العالمية» تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من الزيادة الحالية الكبيرة في الإصابات بوباء كوفيد-19 في أوروبا.

ودعا هانس كلوغه المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة.

وأوضح كلوغه، في مقابلة صحفية، أن المنظمة تناشد الدول اتخاذ إجراءات «هادفة ومتناسبة» لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات، لكنه اعتبر أن المدارس ينبغي أن تبقى مفتوحة وألا تغلق إلا كإجراء أخير.

وشهدت أغلب الدول الأوروبية، في الآونة الأخيرة، تسجيل أرقام قياسية يومية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقد أعادت جل الدول الأوروبية فرض إجراءات صارمة وقيود على الحركة لوقف تفشي الموجة الثانية من الوباء.

وسجلت أوروبا 293,703 وفاة من أصل 11,609,870 إصابة.

وقال كلوغه "نشهد طفرة" في عدد الإصابات مع تسجيل "مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط" في أوروبا و"نشهد أيضا زيادة تدريجية في الوفيات".

وتحولت أوروبا، في الأسابيع الأخيرة، إلى مركز للوباء وتشهد أسرع انتشار له في العالم ويسجل فيها أكبر عدد من الإصابات، متقدمة على أميركا اللاتينية والكاريبي، بحسب تعداد رسمي.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا "لا يمكننا أن نتراخى" و"سنمر بمرحلة عصيبة بعض الشيء، علينا أن نكون صريحين بشأن ذلك".

سجلت منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة بينها روسيا، أكثر من 11,8 مليون إصابة وحوالى 295 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسب المنظمة.

في الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالى 1,8 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى 19500 حالة وفاة.

وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه "مع تعميم وضع الكمامة والرقابة الصارمة على التجمعات، يمكننا إنقاذ حياة أكثر من 261 ألف شخص بحلول فبراير في أوروبا".

وأضاف كلوغه أنّ "الإبقاء على الوضع الراهن غير مقبول"، عازيا حدة الوباء في أوروبا إلى تشيّخ السكان وتسجيل عدد كبير من الأمراض المتزامنة.