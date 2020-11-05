قتلى وجرحى بانفجارين في شمال أفغانستان

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرون في انفجارين بإقليم بلخ بشمال أفغانستان اليوم الخميس.

وقال منير أحمد فارهاد المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الانفجارين وقعا في منطقة شولجارا.

وأضاف أن الانفجارين وقعا نتيجة قنبلتين كانتا مزروعتين داخل سيارة ودار ضيافة لقائد معروف موال للحكومة في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن القائد المحلي، الذي يعرف باسم نزار حول، و16 من رجاله المسلحين أصيبوا في التفجيرين، في حين قتل ابنه واثنان من ضيوفه.

ووصف مسؤولون محليون نزار بأنه مناهض لحركة طالبان، وقام بدور في حشد السكان لدعم الحكومة المركزية في المنطقة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجيرين.

يشار إلى أن مسلحي طالبان ينشطون في الإقليم، وعادة ما يشنون هجمات ضد القوات الموالية للحكومة.