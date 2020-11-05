السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إنها رصدت 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 349 ألفا و386 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى إحصاء 474 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس إلى 336 ألفا و68.

كما سجلت المملكة 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5489 حالة.