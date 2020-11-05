بولندا: رقم قياسي جديد بلغ 27 ألف إصابة يومية بكورونا

أحصت بولندا رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا اليومية زاد على 27100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مع اقتراب البلاد من الإغلاق الجزئي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفاة 367 شخصاً بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويزيد عدد الحالات النشطة الآن على 282 ألف حالة. ويعالج أكثر من 19100 مريض في المستشفيات من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، من بينهم أكثر من 1600 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتستعد بولندا للالتحاق ببقية الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقاً. وسيبدأ الإغلاق الجزئي في بولندا اعتباراً من بعد غد السبت، في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، حيث أمرت المتاجر بالإغلاق، باستثناء تلك التي تقدم السلع والخدمات الأساسية مثل محلات البقالة أو الصيدليات.

وسوف يتم فرض قيود على أعداد العملاء في المتاجر الصغيرة والكنائس. كما تستقبل الفنادق المسافرين من رجال الأعمال فقط. وسيتم إغلاق المسارح ودور السينما والمعارض الفنية.

وتبقى القيود سارية حتى 29 نوفمبر الجاري على الأقل. ومددت الإجراءات الحالية، مثل حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، حتى ذلك التاريخ.

وتظل الكمامات إلزامية في الأماكن العامة.

ومنذ بداية الوباء، سجلت بولندا أكثر من 466 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 6800 حالة وفاة.