عزل رئيس وزراء السويد بعد مخالطة أحد مقربيه لمصاب بكورونا

أعلن ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد، اليوم الخميس، عزل نفسه بعدما اكتشف أن أحد المقربين منه قابل شخصاً ثبتت بعد ذلك إصابته بمرض كوفيد-19.

وأضاف لوفين أن الشخص المقرب منه، الذي لم تكشف هويته، جاءت نتيجة اختباره سلبية. لكن، بناء على النصيحة الطبية، فسيعزل هو وزوجته نفسيهما.

وقال، في بيان نشره على فيسبوك: «أعمل عن بعد. نشعر أننا بخير وليس لدينا أي أعراض».

وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى أنه سيخضع هو وزوجته لفحص كورونا في أسرع وقت ممكن.