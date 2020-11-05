أعلن ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد، اليوم الخميس، عزل نفسه بعدما اكتشف أن أحد المقربين منه قابل شخصاً ثبتت بعد ذلك إصابته بمرض كوفيد-19.
وأضاف لوفين أن الشخص المقرب منه، الذي لم تكشف هويته، جاءت نتيجة اختباره سلبية. لكن، بناء على النصيحة الطبية، فسيعزل هو وزوجته نفسيهما.
وقال، في بيان نشره على فيسبوك: «أعمل عن بعد. نشعر أننا بخير وليس لدينا أي أعراض».
وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى أنه سيخضع هو وزوجته لفحص كورونا في أسرع وقت ممكن.