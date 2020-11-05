اليونان تعيد فرض الحجر لمنع تفشي «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الخميس، أن اليونان ستعيد فرض حجر اعتباراً من السبت ولمدة ثلاثة أسابيع، مشدداً على ضرورة وقف الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 الذي يضرب البلاد.

وقال رئيس الوزراء إنه «كان قراراً صعباً»، لكن «يجب اتخاذ إجراءات لمدة ثلاثة أسابيع لصد الموجة الثانية» من فيروس كورونا المستجد، لن يتمكن اليونانيون بموجبها من مغادرة منازلهم بعد الآن، إلا بعد الحصول على تصريح عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول.