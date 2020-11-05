الهند تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت زيادة جديدة بلغت 50210 في عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.36 مليون.

وهذه أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر.

وتتراجع الحالات في الهند منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الهندوسي قد يتسبب في عودتها للزيادة.

ووفقاً للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124315 حالة وفاة.