الانتخابات الأميركية بلا حسم

واشنطن، لندن (الاتحاد، وكالات)

لم تحسم انتخابات الرئاسة الأميركية اسم الفائز بأصوات المجمع الانتخابي في ظل استمرار 6 ولايات في إحصاء أصوات البريد هي (ميشيجن (16)، وبنسلفانيا (20)، ونيفادا (6)، وجورجيا (16)، ونورث كارولاينا (15)، وآلاسكا (3). وطلب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على 214 صوتاً في 24 ولاية، من القضاء تعليق عمليات الفرز في ميشيجن، وإعادة إحصاء أصوات ويسكونسن (10) التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يبدو أقرب إلى الفوز بحصوله على 248 صوتاً في 21 ولاية، ويحتاج 22 صوتاً للحصول على أغلبية الـ270 للفوز من أصل 538.

وكان ترامب سارع إلى إعلان فوزه، متحدثاً عن تزوير وظهور بطاقات انتخابية مفاجئة ليلاً في ولايات كان يتصدّر نتائجها، معلناً عن توجهه إلى المحكمة العليا.

وقال: «كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات» ثم وجه هجوماً استثنائياً على العملية الانتخابية، وقال: «هذا احتيال كبير على أمتنا. نريد تطبيق القانون بطريقة ملائمة. لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا. نريد أن يتوقف كل التصويت».

وغرد ترامب: «مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية» مضيفاً: «بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها». وقال مدير حملته الانتخابية بيل ستبين «لو احتسبنا كل البطاقات القانونية نظن بأن الرئيس سيفوز». وأضاف أنّ ترامب «طلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن.. لقد تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور». كما أكد رفع دعوى في ميشيجن لوقف إحصاء الأصوات.

وأضاف ستبين أن الحملة ستمضي قدماً في مساعيها القانونية لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية. وأضافت الحملة أنها تتوقع فوز ترامب رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء. وأضافت في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس».

وفي المقابل، قالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن إنه ماض على طريق النصر مع توقع الحملة فوزه في ميشيجن وبنسلفانيا ونيفادا وحصوله على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي، وأضافت: «تصريحات ترامب عن محاولة وقف فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها بطريقة سليمة كانت مشينة وخاطئة ولم يسبق لها مثيل». وأعلن مستشار في حملة بايدن أنّ ترامب قد يواجه هزيمة محرجة في حال لجأ إلى المحكمة العليا قبل انتهاء فرز الأصوات. وقال القاضي السابق بون بووير «قد يواجه واحدة من أكثر الهزائم المحرجة لرئيس أمام أعلى محكمة».

وقال بايدن الذي حصل في التصويت الشعبي على تقدم كبير على ترامب بلغ 2.6 مليون صوت إنه «واثق من تحقيق الفوز في المنافسة بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات». وأضاف في مسقط رأسه بولاية ديلاوير «يحدونا شعور طيب حيال وضعنا... نعتقد أننا على طريق الفوز في هذه الانتخابات». وكتب بايدن على «تويتر» رداً على ترامب: «ليس من حقي ولا من حق ترامب إعلان الفائز في هذه الانتخابات. إنه حق الناخبين».

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في موعدها المقرر مساء الثلاثاء ولكن ولايات كثيرة تحتاج عادة لأيام حتى تنتهي من فرز بطاقات الاقتراع. وأدلى الكثيرون بأصواتهم عن طريق البريد بسبب الخوف من جائحة كورونا وهو ما يرجح أن إحصاء وفرز الأصوات سيستغرق وقتاً أطول من المعتاد. ولم يتضح ماذا كان يعني ترامب عندما قال إنه سيطلب من المحكمة العليا وقف التصويت. ولكن خبراء قانونيين قالوا إن نتيجة الانتخابات قد تتعطل بسبب طعون في كل ولاية على حدة بشأن عدد من القضايا بما يشمل إمكانية إحصاء الولايات للأصوات التي تصل متأخرة عبر البريد وأرسلت في يوم الانتخاب ذاته.

وشهدت هذه الانتخابات أكبر نسبة مشاركة منذ السماح للنساء بالتصويت. فقد أدلى 160 مليون أميركي بأصواتهم مع تقدير نسبة المشاركة بـ66,9% في مقابل 59,2% في العام 2016 بحسب «يو أس إيليكشنز بورجيكت». وفاقت هذه النسبة تلك المسجلة في 2008 عند انتخاب باراك أوباما. وقال إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو ستايت يونيفرسيتي إنه في حال تم الاحتكام إلى القضاء قد يستمر الوضع لأسابيع.

ووفق الأرقام المعلنة إلى الآن، فاز ترامب بـ(214) صوتاً موزعة كالآتي: ألاباما (9)، أركنساس (6)، فلوريدا (29)، آيداهو (4)، إنديانا (11)، أيوا (6)، كنساس (5)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسيبي (6)، ميسوري (10)، مونتانا (3)، نبراسكا (5)، ماين (1)، داكوتا الشمالية (3)، أوهايو (18)، أوكلاهوما (7)، كارولاينا الجنوبية (9)، داكوتا الجنوبية (3)، تينيسي (11)، تكساس (38)، يوتاه (6)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومينغ (3).

اما بايدن فحصل على (248) صوتاً موزعة كالآتي: أريزونا (11)، كاليفورنيا (55)، كولورادو (9)، كونيتيكت (7)، ديلاوير (3)، واشنطن العاصمة (3)، هاواي (4)، إيلينوي (20)، ماين (3)، ميريلاند (10)، ماساتشوستس (11)، مينيسوتا (10)، نبراسكا (1)، نيو هامبشر (4)، نيو جيرسي (14)، نيو مكسيكو (5)، نيويورك (29)، أوريغون (7)، رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، فيرجينيا (13)، واشنطن الولاية (12)، وويسكونسن (10).