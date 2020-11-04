تقلبات في السوق العالمية

شادي صلاح الدين، وكالات (لندن، عواصم)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الغموض والتقلبات القوية بعد أن فشلت الانتخابات الرئاسية الأميركية في تحقيق نتيجة سريعة وحاسمة، حيث تهدد الفجوة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بأزمة مطولة قد تنتهي في المحاكم.

وأغلقت الأسهم الاوروبية على مكاسب قوية، إذ قلص المستثمرون الرهانات على اكتساح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وعاودت البورصات الارتفاع، فسجلت زيادة بنسبة 0.27% في باريس و0.05% في لندن، فيما خسرت فرانكفورت 0.45% وميلانو 0.98%. وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو على ارتفاع كبير قدره 1,72%، وارتفع مؤشر شانغهاي بـ0.19% ومؤشر شينزن بـ0.31%. وسجّلت بورصة نيويورك ارتفاعاً كبيراً لدى افتتاحها. وارتفع مؤشرها الأبرز «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.91% ومؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.59% وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي يضم أكبر 500 شركة في وول ستريت، بنسبة 1.58%.

وارتفع الدولار في أسواق الصرف بنسبة 0.38% إلى 1.1673 دولار لليورو الواحد مقابل 1.1715 دولار لليورو الاثنين. وانخفض الذهب في التعاملات المبكرة، 0.5 بالمئة إلى 1898.97 دولار للأوقية. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً لخام غرب تكساس، إلى 38.46 دولار للبرميل.