دينا محمود (لندن)
أكد محللون غربيون أن الانتخابات الرئاسية الأميركية وما يحيط بها من جدل نتيجة تأخر ظهور نتائجها، تكشف النقاب عن انقسامات عميقة تعاني منها الولايات المتحدة، وتجعل من العسير على رئيسها المقبل حكمها، أياً كانت هويته وانتماؤه الحزبي. وأشار هؤلاء في تصريحات نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إلى أن السباق الانتخابي، الذي يتنافس فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، كان مريراً، ولم يفض إلى نتيجة متوافق عليها ترضى بها الأغلبية، كما يحدث عادة في أي انتخابات في العالم، بما يفسح المجال لمؤسسات الحكم فيها، مواصلة عملها دون مشكلات. وبدلاً من ظهور النتائج في الساعات الأولى من فجر اليوم التالي للاقتراع كما حدث على مدار عقود، باتت الولايات المتحدة أمام سيناريوهات متضاربة، وعمليات فرز للأصوات قد تستغرق طويلاً.
وقال المحللون إن الوضع الراهن بما يكتنفه من غموض، يجعل الأزمة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية مرشحة للاستمرار حتى لأسابيع، كما حدث عام 2000 عندما لم تُحسم المنافسة بين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل جور، إلا بعد أكثر من شهر من الانتخابات، وعلى يد المحكمة العليا. وأبرزوا في هذا الصدد، ما قاله ترامب في الساعات الأولى صباح أمس، من «أنه مقتنع بشكل كامل بأنه فاز بالفعل بالانتخابات، وتلويحه باللجوء إلى المحكمة العليا للاعتراض على جانب من عمليات الفرز، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهها إلى أشخاص لم يسمهم، بأنهم يسعون إلى حرمانه من ملايين الأصوات».
وتزامنت هذه التصريحات، مع رفع محامين جمهوريين دعوييْن قضائيتيْن، للطعن في شرعية بطاقات الاقتراع المُرسلة بالبريد من الناخبين في ولاية بنسلفانيا، وذلك في ضوء تقارير تفيد بأن غالبية من أرسلوا البطاقات، هم من الناخبين الديمقراطيين، وهو ما جاء وسط أنباء عن مواصلة المسؤولين عن الخدمات البريدية في الولايات المتحدة، البحث عن قرابة 300 ألف بطاقة تصويت لم يتم تسليمها بعد للمراكز الانتخابية لفرزها. وقالت «فاينانشال تايمز» إن هذه التطورات، نجمت عن التقارب الشديد في السباق بين ترامب وبايدن، وذلك بخلاف ما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي السابقة ليوم الحسم الانتخابي، والتي كانت تفيد بتقدم المرشح الديمقراطي بعشر نقاط مئوية على الأقل.
لكن ما حدث على أرض الواقع كان، وفقاً للصحيفة، أفضل حتى مما توقعته الحملة الجمهورية، في ضوء حصول ترامب على دعم عدد أكبر من الناخبين من ذوي الأصول الإسبانية، في ولاية مثل فلوريدا، ما منحه الفوز هناك، رغم استطلاعات الرأي التي كانت تمنح منافسه التقدم بأكثر من نقطتيْن مئويتيْن. وعزا المحللون هذا التفاوت، إلى إمكانية أن يكون القائمون على استطلاعات الرأي، قد بالغوا في تقدير حصة الديمقراطيين المتوقعة من بطاقات الاقتراع عبر البريد، التي لا يزال يتم فرزها حتى الآن. وحذر المحللون من أن الولايات المتحدة أصبحت تواجه الآن خطريْن أحدهما فوري ومباشر، والآخر ذو طابع هيكلي. ويتمثل الخطر الأول في إمكانية الاضطرار لحسم نتيجة الانتخابات مرة أخرى من خلال القضاء، كما حدث قبل عشرين عاماً، وذلك إذا لجأ المرشح الجمهوري للمحكمة العليا بالفعل، للاعتراض على صحة بعض بطاقات الاقتراع المُرسلة عبر البريد، والطعن على الطريقة التي يتم فرزها بها.
أما الخطر الثاني فيهدد، شرعية النظام بأكمله باعتبار أن انتزاع ترامب، مثلاً، الفوز بالنصاب اللازم من أصوات المجمع الانتخابي دون التفوق في التصويت الشعبي، سيعني أنه سيحقق النصر في الانتخابات بالطريقة ذاتها للمرة الثانية على التوالي. وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يصل بها رئيس جمهوري إلى الحكم بأصوات المجمع لا بالتصويت الشعبي، منذ مطلع القرن الحالي. أما إذا فاز بايدن فسيصبح رئيساً لدولة منقسمة بعمق، يصعب عليه حكمها، خاصة إذا ظل مجلس الشيوخ في يد الجمهوريين، ما يعني في نهاية المطاف، أن الرئيس الأميركي المقبل في كلا الحالتين، سيرث بلداً يرفض فيه ما يقرب من نصف الناخبين شرعيته.