الولايات المتحدة أمام خطرين «مباشر» و«هيكلي»

دينا ‬محمود (‬لندن)

أكد ‬محللون ‬غربيون ‬أن ‬الانتخابات ‬الرئاسية ‬الأميركية ‬وما ‬يحيط ‬بها ‬من ‬جدل ‬نتيجة ‬تأخر ‬ظهور ‬نتائجها، ‬تكشف ‬النقاب ‬عن ‬انقسامات ‬عميقة ‬تعاني ‬منها ‬الولايات ‬المتحدة، ‬وتجعل ‬من ‬العسير ‬على ‬رئيسها ‬المقبل ‬حكمها، ‬أياً ‬كانت ‬هويته ‬وانتماؤه ‬الحزبي. وأشار هؤلاء ‬في ‬تصريحات ‬نشرتها ‬صحيفة «‬فاينانشال ‬تايمز» ‬البريطانية ‬إلى ‬أن ‬السباق ‬الانتخابي، ‬الذي ‬يتنافس ‬فيه ‬الرئيس ‬الجمهوري ‬دونالد ‬ترامب ومنافسه ‬الديمقراطي ‬جو ‬بايدن، ‬كان ‬مريراً‬، ‬ولم ‬يفض ‬‬إلى ‬نتيجة ‬متوافق ‬عليها ‬ترضى ‬بها ‬الأغلبية، ‬كما ‬يحدث ‬عادة ‬في ‬أي ‬انتخابات ‬في العالم، ‬بما ‬يفسح ‬المجال ‬لمؤسسات ‬الحكم ‬فيها، ‬مواصلة ‬عملها ‬دون ‬مشكلات. وبدلاً ‬من ‬ظهور ال‬نتائج ‬في ‬الساعات ‬الأولى ‬من ‬فجر اليوم التالي ‬للاقتراع ‬كما ‬حدث ‬على ‬مدار ‬عقود، ‬باتت ‬الولايات ‬المتحدة ‬أمام ‬سيناريوهات ‬متضاربة، ‬وعمليات ‬فرز ‬للأصوات ‬قد ‬تستغرق ‬طويلاً.

وقال ‬المحللون إن ‬الوضع ‬الراهن ‬بما ‬يكتنفه ‬من ‬غموض، ‬يجعل ‬الأزمة ‬المرتبطة ‬بالانتخابات ‬الرئاسية مرشحة ‬للاستمرار ‬حتى ‬لأسابيع‬، ‬كما ‬حدث ‬عام ‬2000 ‬عندما ‬لم ‬تُحسم ‬المنافسة ‬بين ‬الجمهوري ‬جورج ‬بوش ‬الابن ‬والديمقراطي ‬آل ‬جور، ‬إلا ‬بعد ‬أكثر ‬من ‬شهر ‬من ‬الانتخابات، ‬وعلى ‬يد ‬المحكمة ‬العليا. وأبرزوا ‬في ‬هذا ‬الصدد، ‬ما ‬قاله ‬ترامب ‬في ‬الساعات ‬الأولى ‬صباح ‬أمس، ‬من «‬أنه ‬مقتنع ‬بشكل ‬كامل ‬بأنه ‬فاز ‬بالفعل ‬بالانتخابات‬، ‬وتلويحه ‬باللجوء ‬إلى ‬المحكمة ‬العليا ‬للاعتراض ‬على ‬جانب ‬من ‬عمليات ‬الفرز، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الاتهامات ‬التي ‬وجهها ‬إلى ‬أشخاص ‬لم ‬يسمهم، ‬بأنهم ‬يسعون ‬إلى ‬حرمانه ‬من ‬ملايين ‬الأصوات»‬.

وتزامنت ‬هذه ‬التصريحات، ‬مع ‬رفع ‬محامين ‬جمهوريين ‬دعوييْن ‬قضائيتيْن، ‬للطعن ‬في ‬شرعية ‬بطاقات ‬الاقتراع ‬المُرسلة ‬بالبريد ‬من ‬الناخبين ‬في ‬ولاية ‬بنسلفانيا، ‬وذلك ‬في ‬ضوء ‬تقارير ‬تفيد ‬بأن ‬غالبية ‬من ‬أرسلوا ‬البطاقات، ‬هم ‬من ‬الناخبين ‬الديمقراطيين، ‬وهو ‬ما ‬جاء ‬وسط ‬أنباء ‬عن ‬مواصلة ‬المسؤولين ‬عن ‬الخدمات ‬البريدية ‬في ‬الولايات ‬المتحدة، ‬البحث ‬عن ‬قرابة ‬300 ‬ألف ‬بطاقة ‬تصويت ‬لم ‬يتم ‬تسليمها ‬بعد ‬للمراكز ‬الانتخابية ‬لفرزها. وقالت «‬فاينانشال ‬تايمز» ‬إن ‬هذه ‬التطورات، ‬نجمت ‬عن ‬التقارب ‬الشديد ‬في ‬السباق ‬بين ‬ترامب ‬وبايدن، ‬وذلك ‬بخلاف ‬ما ‬كانت ‬تشير ‬إليه ‬استطلاعات ‬الرأي ‬السابقة ‬ليوم ‬الحسم ‬الانتخابي، ‬والتي ‬كانت ‬تفيد ‬بتقدم ‬المرشح ‬الديمقراطي ‬بعشر ‬نقاط ‬مئوية ‬على ‬الأقل.

لكن ‬ما ‬حدث ‬على ‬أرض ‬الواقع ‬كان، ‬وفقاً ‬للصحيفة، ‬أفضل ‬حتى ‬مما ‬توقعته ‬الحملة ‬الجمهورية، ‬في ‬ضوء ‬حصول ‬ترامب ‬على ‬دعم ‬عدد ‬أكبر ‬من ‬الناخبين ‬من ‬ذوي ‬الأصول ‬الإسبانية، ‬في ‬ولاية ‬مثل ‬فلوريدا، ‬ما ‬منحه ‬الفوز ‬هناك، ‬رغم ‬استطلاعات ‬الرأي ‬التي ‬كانت ‬تمنح ‬منافسه ‬التقدم ‬بأكثر ‬من ‬نقطتيْن ‬مئويتيْن. وعزا ‬المحللون ‬هذا ‬التفاوت، ‬إلى ‬إمكانية ‬أن ‬يكون ‬القائمون ‬على ‬استطلاعات ‬الرأي، ‬قد ‬بالغوا ‬في ‬تقدير ‬حصة ‬الديمقراطيين ‬المتوقعة ‬من ‬بطاقات ‬الاقتراع ‬عبر ‬البريد، ‬التي ‬لا ‬يزال ‬يتم ‬فرزها ‬حتى ‬الآن. وحذر ‬المحللون ‬من ‬أن ‬الولايات ‬المتحدة ‬أصبحت ‬تواجه ‬الآن ‬خطريْن ‬أحدهما ‬فوري ‬ومباشر، ‬والآخر ‬ذو ‬طابع ‬هيكلي. ‬ويتمثل ‬الخطر ‬الأول ‬في ‬إمكانية ‬الاضطرار ‬لحسم ‬نتيجة ‬الانتخابات ‬مرة ‬أخرى ‬من ‬خلال ‬القضاء، ‬كما ‬حدث ‬قبل ‬عشرين ‬عاماً، ‬وذلك ‬إذا ‬لجأ ‬المرشح ‬الجمهوري ‬للمحكمة ‬العليا ‬بالفعل، ‬للاعتراض ‬على ‬صحة ‬بعض ‬بطاقات ‬الاقتراع ‬المُرسلة ‬عبر ‬البريد، ‬والطعن ‬على ‬الطريقة ‬التي ‬يتم ‬فرزها ‬بها‬.

أما ‬الخطر ‬الثاني ‬فيهدد، ‬شرعية ‬النظام ‬بأكمله ‬باعتبار ‬أن ‬انتزاع ‬ترامب، ‬مثلاً، ‬الفوز ‬بالنصاب ‬اللازم ‬من ‬أصوات ‬المجمع ‬الانتخابي ‬دون ‬التفوق ‬في ‬التصويت ‬الشعبي، ‬سيعني ‬أنه ‬سيحقق ‬النصر ‬في ‬الانتخابات ‬بالطريقة ‬ذاتها ‬للمرة ‬الثانية ‬على ‬التوالي. ‬وستكون ‬هذه ‬هي ‬المرة ‬الثالثة، ‬التي ‬يصل ‬بها ‬رئيس ‬جمهوري ‬إلى ‬الحكم ‬بأصوات ‬المجمع ‬لا ‬بالتصويت ‬الشعبي، ‬منذ ‬مطلع ‬القرن ‬الحالي‬. أما ‬إذا ‬فاز ‬بايدن ‬فسيصبح ‬رئيساً ‬لدولة ‬منقسمة ‬بعمق، ‬يصعب ‬عليه ‬حكمها، ‬خاصة ‬إذا ‬ظل ‬مجلس ‬الشيوخ ‬في ‬يد ‬الجمهوريين، ‬ما ‬يعني ‬في ‬نهاية ‬المطاف، ‬أن ‬الرئيس ‬الأميركي ‬المقبل ‬في ‬كلا ‬الحالتين، ‬سيرث ‬بلداً ‬يرفض ‬فيه ‬ما ‬يقرب ‬من ‬نصف ‬الناخبين ‬شرعيته‬. ‬