عدم توافق حول منهجية مفاوضات سد النهضة

عواصم (وكالات)

أعلنت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، أمس، عن عدم التوافق حول منهجية استكمال المفاوضات حول أزمة سد النهضة. وأنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث، أمس، اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان ممثلو القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قد اتفقوا على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث.