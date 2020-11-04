الخرطوم تستعد لاستقبال أطراف عملية السلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

ترأس محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني بالخرطوم أمس، اجتماع لجان استقبال الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بحضور ممثلين عن أطراف العملية السلمية.

وقال يوسف محمد زين الناطق الرسمي باسم لجان الاستقبال أن كل اللجان رفعت تصوراتها بشأن عملية الاستقبال، مبيناً أن الاجتماع أجاز المقترحات المقدمة من اللجان.

ودعا زين حكام الولايات لاستنهاض همم الجماهير من أجل المشاركة في الاحتفال باستقبال قادة السلام، وذلك امتناناً للجهود التي قاموا بها من أجل الوصول إلى اتفاق السلام في جوبا.

كما دعا جماهير الشعب السوداني وقطاعاته المختلفة، للمشاركة في استقبال الأطراف الموقعة على عملية السلام في الخامس عشر من الشهر الجاري، باعتبار أن تحقيق السلام يعد ركيزة أساسية من ركائز الثورة السودانية، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

ومن ناحية أخرى، التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، بوفد فريق الخبراء المسهلين من جنوب أفريقيا برئاسة فاسو قوندن والذي شارك في الورشة غير الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية - شمال والتي عقدت بجوبا مؤخراً حول علاقة الدين والدولة.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لتسوية النزاعات «أكورد» الدكتور فاسو قوندن في تصريح صحفي إنه أطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على نتائج المناقشات التي جرت خلال الورشة غير الرسمية بجوبا بين الوفدين، مشيراً إلى أن الورشة هدفت إلى بناء الثقة بين الطرفين، وتبادل الآراء والأفكار.

وأكد فاسو أهمية وحدة واستقرار السودان، مشيراً إلى أن السودان يمر بمرحلة مهمة من تاريخه، تتطلب ضرورة معالجة الاختلافات عبر المفاوضات، مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة ودعم السودان من أجل إحلال السلام والاستقرار.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية أنها تعمل على وضع استراتيجية قومية وإنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، للمساهمة في توفير فرص للشباب تحقيقاً لخطة الوزارة التي تهدف لتوفير حوالي 250 ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية.

وذكرت الوزارة أن وزيرة المالية هبة محمد علي اجتمعت مع الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الأمناء بالمركز العربي الدولي لريادة الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وعدد من الجهات ذات الصلة، وأن الشيخ إبراهيم بن خليفة أكد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات للسودان.