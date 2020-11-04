الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل ومقاتلات التحالف العربي أمس، مواقع مهمة شمال معسكر «الخنجر» الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل تمكنت من تحرير وتأمين مواقع «خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة»، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر «الخنجر»، بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح المصدر أن المعارك والضربات الجوية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات وجرح آخرون، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات.

ويواصل الجيش مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمه وتحقيق انتصارات نوعية في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، قتل وأصيب 6 مدنيين، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف. وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة مواطنين، قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون بحروق وجروح متفاوتة، عندما انفجر لغم حوثي في سيارتهم خلال مرورها في طريق البدو الرحل بمنطقة «الريان» شرقي محافظة الجوف.

وأكدت المصادر، أن الطريق التي زرع فيها الحوثيون اللغم، لا تستخدم البتة لمهام عسكرية وتقع على بعد عشرات الكيلومترات عن خطوط الإمداد وجبهات القتال. وخلفت الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة، تجاوزت مليوني لغم، آلاف الضحايا في كل المحافظات التي وصلت إليها الميليشيات، كثيرون منهم قتلوا وآخرون أصيبوا أو تعرضوا لإعاقات دائمة.

وفي سياق متصل، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في محور تعز من تفكيك عبوات ناسفة وألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محيط شارع الأربعين، شمال مدينة تعز.

ووصف مصدر عسكري العبوات التي تم تفكيكها، والتعامل معها، بأنها كبيرة الحجم، وزرعت في مناطق واسعة في شارع الأربعين، شمال شرق المدينة.

وجاءت عملية نزع الألغام، بعد تمكن الجيش من التقدم في جبهة الأربعين، بعد مواجهات شرسة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأسفرت المعارك عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني إضافة إلى جرح وأسر آخرين شمالي المدينة.

في غضون ذلك، أصيب 5 أطفال، أمس، جراء قصف حوثي استهدف تجمعات سكنية في مدينة تعز. وطبقاً لمصادر محلية، فقد شنت الميليشيات قصفاً بعدة قذائف، استهدفت خلاله الأحياء الشرقية، إحداها سقطت على حي «جامع الخير» شرقي المدينة.

وأوضحت المصادر، أن القصف العدواني للميليشيات أسفر عن إصابة 5 أطفال بجروح، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بالخطيرة، أثناء تواجدهم قرب «جامع الخير». وذكرت المصادر، أن الميليشيات الحوثية كثفت خلال اليومين الماضيين من قصفها على الأحياء السكنية، بعد مقتل اثنين من أبرز قادتها على أيدي قوات الجيش. وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة عن فرض ميليشيات الحوثي الإقامة الجبرية على عشرات العائلات في صنعاء، تنتمي إلى بيت «حميد الدين» وعائلات أخرى من ذمار وحضرموت والمناطق الوسطى.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية تراقب منازل أكثر من 60 أسرة ترتبط بـ«آل حميد الدين» وفرضت رقابة شديدة على تحركات هذه العائلات ومنعت عنها حتى الزيارات الاعتيادية.

وقالت المصادر إن المليشيات صادرت جوازات أكثر من 20 شخصاً ومنعتهم من السفر إلى الخارج حتى من لديهم ارتباطات ومصالح تجارية. وأشارت المصادر إلى أن هناك أسراً من محافظات تقع تحت سيطرة الميليشيات وضعت ضمن قوائم المراقبة وأبلغ أربابها بعدم مغادرة محافظاتهم إلا بعد إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.