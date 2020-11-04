248 صوتاً لبايدن و214 لترامب في الهيئة الناخبة وفرز الأصوات متواصل

يتواصل فرز الأصوات، الأربعاء، لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

تصل النتائج تباعاً مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن إلى فوز الرئيس الجمهوري في 23 ولاية، بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري، وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

وفاز بايدن في 21 ولاية، بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى، مثل كاليفورنيا ونيويورك، وكذلك العاصمة واشنطن.

بذلك، يكون بايدن قد حصل، حتى الآن، على 248 من أصوات كبار الناخبين وترامب 214.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في «الهيئة» الناخبة.

تعتمد نبراسكا نظاماً مختلفاً عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين، ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

كما تعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا. ثلاثة من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن، فيما يبقى الرابع غير محسوم.

وقد شككت حملة الرئيس ترامب، الأربعاء، في عملية إحصاء أصوات الناخبين. ورفعت حملة الرئيس، الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية، دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات.

وقالت الحملة، في بيان «رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيجان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها».

وأكدت الحملة، في وقت سابق اليوم، أنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن.

وأوضح بيل ستبين مدير الحملة، في بيان «وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات بويسكونسن مما يثير شكوكاً جادة بشأن صحة النتائج». وأضاف «الرئيس تخطى، بفارق كبير، مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء، وسنفعل ذلك على الفور».

ودعا ستبين لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.

وأضافت حملة ترامب، أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء.

وقال ستبين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس».

أما جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن فقالت، اليوم الأربعاء، إنه ماضٍ على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

وأضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن، ومن المتوقع فوزه أيضاً في نيفادا.