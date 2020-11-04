أمير الكويت: سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

الكويت (وكالات)

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن «توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان، ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها».

وقال الشيخ نواف، في كلمة خلال زيارته أمس، لوزارة الداخلية، إن «تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين». وأضاف: «سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال». ودعا أمير دولة الكويت إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائماً القدوة الصالحة.

كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء «كورونا»، رغم تعرضهم لمخاطر العدوى.