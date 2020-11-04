العراق: مقتل رجل أمن وإصابة آخر بهجوم إرهابي في تكريت

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل رجل أمن وإصابة آخر إثر هجوم شنه عناصر تنظيم «داعش» على نقطة تفتيش جنوب شرقي تكريت. وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن «عناصر داعش شنوا هجوماً على نقطة تفتيش متقدمة لقوات الأمن العراقية في منطقة يثرب جنوب شرقي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين».

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على إداري قاطع الجنوب في تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية أمنية بالعاصمة بغداد. وقالت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية إن «معلومات استخباراتية وردت عن وجود إرهابي مطلوب للقضاء»، مشيرة إلى أنه بعد تكثيف الجهد الاستخباري ونصب كمين محكم، تم إلقاء القبض على الإرهابي المكنى «أبو سجاد» في منطقة الدورة ببغداد. وأضافت أن «الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات تنظيم داعش الإرهابي والذي عمل إدارياً لما يسمى قاطع البراء ولاية الجنوب».