الإرهاب الحوثي يجبر 4 آلاف أسرة على النزوح إلى مأرب خلال شهر

صنعاء (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن 4000 أسرة نزحت نحو مدينة مأرب في سبتمبر وحده، جراء تصعيد عنف ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب خلال الشهر الماضي. وأضافت منظمة الهجرة في تحديثها الأخير، أن مأرب شهدت تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية في عام 2020، مع نزوح ما يقدر بنحو 15000 فرد إلى مأرب أو داخلها منذ يناير. وقدرت المنظمة، ترجيح تهجير 3500 أسرة في مواقع قريبة من الخطوط الأمامية نحو صرواح ومدينة مأرب ومأرب الوادي، إذا استمرت الأعمال العدائية الحوثية. ويرى سيناريو أسوأ للمنظمة أن ما بين 34000 - 55000 أسرة قد تشردت نحو مأرب ووادي حضرموت، وهي محافظة ذات صحراء شاسعة وخدمات إنسانية محدودة للغاية وتتطلب استجابة إنسانية واسعة النطاق.