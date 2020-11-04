الإمارات تؤكد أهمية دعم القضية الفلسطينية

أبوظبي (وام)

قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي: إن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي ستدعم الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد والقضايا التي يتصدى لها، وفي طليعتها القضية الفلسطينية التي يجب تعزيز العمل من أجل إيجاد حل عادل وشامل لها مبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة لمعالي صقر غباش ألقاها نيابة عن معاليه، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اليوم الثالث لاجتماعات الدورة «206» الاستثنائية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأعرب معالي صقر غباش عن خالص التهاني والتبريكات لمعالي دوارتي باشيكو، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، جراء تداعيات وباء كورونا، الذي ألقى بظلاله الثقيلة على العالم دون استثناء، فإن الاتحاد الذي يضم ممثلي العالم من مختلف أصقاعه ليس بمعزل عن هذه الظروف وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مهامه وللاتحاد مزيداً من التقدم والازدهار.

وأضاف معاليه: «يحدونا الأمل والرجاء في أن يكون انتخاب باشيكو إضافة نوعية للاتحاد، لما يتمتع به من خبرات اكتسبها عبر مسيرته الطويلة كبرلماني مخضرم، صاحب رؤية ثاقبة، وتجربة غنية وأن يقود مسيرة الاتحاد إلى بر الأمان من خلال عمل الاتحاد المستقبلي».

وقال: «نحن في المجموعة الجيوسياسية العربية نعول كثيراً على أدائه، ولن تدخر المجموعة جهداً في المساهمة بدعم الاتحاد ومسيرته من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأن يعظم دور الاتحاد في التصدي للقضايا التي تهدد العالم مثل التغير المناخي والفقر والبطالة والقضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتأتي القضية الفلسطينية في طليعة هذه القضايا».

وجرى خلال اليوم الثالث لاجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، مناقشة تقرير موجز من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والاطلاع على الاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمسائل المتعلقة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي والوضع الخاص في مالي.

وكان دوارتي باتشيكو قد فاز برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، عقب انتخابات غير مسبوقة أجريت عبر الإنترنت إبان جلسة استثنائية افتراضية للمجلس الحاكم وعضو في البرلمان البرتغالي منذ عام 1991، وشغل مناصب مختلفة في البرلمان، منها عضو لجنة الميزانية والمالية، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة المعنية بالمجتمعات البرتغالية.