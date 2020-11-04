الاتحاد الأوروبي ينتقد تحركات تركيا في شرق المتوسط

بروكسل (وكالات)

دان الاتحاد الأوروبي أمس، قرار تركيا «المؤسف» بتمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط.

وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الإعلان الأخير حول نظام نافتيكس للإخطار البحري بشأن مواصلة تركيا أنشطة المسح الزلزالي في المناطق البحرية اليونانية والقبرصية مؤسف خصوصاً في ضوء المحاولات الجارية على كافة الأصعدة لخلق أجواء حوار». وأضاف «هذا النهج يساهم في مزيد من التوتر وعدم الثقة في المنطقة بدلاً من المساهمة في إيجاد حلول دائمة». وتابع «الحوار بحسن نية والامتناع عن خطوات أحادية عناصر أساسية لإيجاد بيئة مستقرة وآمنة في شرق المتوسط ولتطوير علاقة تعاون ومصلحة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».

ونشر السفينة التي باتت تترجم اهتمام أنقرة بالغاز ساهم في تصعيد التوتر مع أثينا في الأشهر الماضية.

وسيقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم مطلع ديسمبر ما إذا كان يجب فرض عقوبات على تركيا لمواصلة أنشطتها التي تدينها اليونان وقبرص. وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة أنشطة تركيا الاستكشافية في مياه قبرص.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون لفرانس برس أن مجموعة عقوبات اقتصادية أعدتها المفوضية الأوروبية جاهزة لتنشيطها وقد تلحق أضراراً كبيرة بتركيا خصوصاً في قطاعي السياحة والنقل.