حملة ترامب تشكك في نزاهة فرز الأصوات في ولايات عدة

شككت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في نزاهة عملية إحصاء أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية في العديد من الولايات وطالبت بوقف عد بطاقات الاقتراع حتى تحقيق الشفافية.

وبعد يوم من الانتخابات، لا يزال الأميركيون في انتظار انتهاء فرز بطاقات التصويت التي أرسلت بالبريد لمعرفة رئيسهم. ولم يحصل ترامب ولا منافسه الديمقراطي جو بايدن بعد على 270 من أصوات المجمع الانتخابي الضرورية للفوز بسباق البيت الأبيض.

وأعلنت حملة ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين كانت قدّمتهما، في وقت سابق، بشأن ولايتي ميشيجان وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع «مراقبيها» من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك «قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار اعتماد شفافية حقيقية" وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون».

كما رفعت حملة الرئيس الجمهوري، الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية، دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات.

وقالت الحملة، في بيان «رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيجان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها».

وأكدت الحملة، في وقت سابق اليوم، أنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن.

وأوضح بيل ستبين مدير الحملة، في بيان «وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات بويسكونسن مما يثير شكوكاً جادة بشأن صحة النتائج». وأضاف «الرئيس تخطى، بفارق كبير، مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء، وسنفعل ذلك على الفور».

ودعا ستبين لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.

وأضافت حملة ترامب، أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء.

وقال ستبين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس».

أما جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن فقالت، اليوم الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي ماضٍ على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

وأضافت ديلون أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن، ومن المتوقع فوزه أيضاً في نيفادا.

وإذا حقق بايدن الفوز في ويسكونسن وميشيجان وفي نيفادا، التي يتقدم فيها أيضاً بفارق طفيف لكن أصواتها ما زالت قيد الإحصاء، فسيحصل على العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لدخول البيت الأبيض، وهو 270 صوتاً. لكن ترامب أيضاً لا تزال أمامه فرصة للفوز مع عدم حسم تلك الولايات رسمياً بعد.

كان ترامب قد كتب، في تغريدة «مساء أمس، كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية»، مضيفاً «بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها».

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت بالملايين عبر البريد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.