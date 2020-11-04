وزير خارجية ألمانيا يعزل نفسه بعد مخالطة مصاب بـ«كورونا»

عزل وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الأربعاء، نفسه بعد مخالطته شخصاً ثبتت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهذه المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة، يدخل فيها الوزير حجراً منزلياً بسبب مخالطو مصاب بالفيروس.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير جاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

وحدثت المخالطة مساء أول أمس الاثنين مع «مشارك في وفد أجنبي». وذكرت الوزارة أن ميشائيل روت، وكيل الوزارة، كان حاضراً، وأنه تم الالتزام أثناء ذلك بقواعد التباعد والنظافة الصحية.

وقالت الوزارة إنها تبلغ بالنتيجة الإيجابية لهذا المشارك إلا اليوم.

كان الوزير ماس شارك، صباح اليوم، في اجتماع لمجلس الوزراء، لكنه ألغى حضوراً مشتركاً مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في مؤتمر صحفي.

وسبق أن دخل ماس، في نهاية سبتمبر الماضي، حجراً منزلياً لمدة 11 يوماً بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا.

وتكرر في ألمانيا، خلال الشهور الماضية، دخول وزراء عدة في حجر بسبب فيروس كورونا. وكان وزير الصحة ينس شبان أول عضو في مجلس الوزراء يصاب بمرض كوفيد - 19 الناتج عن العدوى بالفيروس.