بلغاريا تسجل رقماً قياساً لإصابات «كورونا» اليومية

سجلت بلغاريا، اليوم الأربعاء، لأول مرة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون أربع وعشرين ساعة.

وشهدت العاصمة صوفيا وحدها تسجيل 1600 إصابة جديدة من بين حصيلة الإصابات التي رصدت في كل أنحاء بلغاريا.

وأمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف كل مستشفى كبير في البلاد بإنشاء جناح خاص لعلاج المصابين بمرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

جاء إعلان بوريسوف في أعقاب عدم تمكن العديد من مرضى كوفيد - 19، الذين يعانون أعراضاً حادة، من دخول المستشفيات.

وتوفي رجل في سيارة إسعاف؛ لأن المستشفيات رفضت استقباله، بينما نقل مريض آخر إلى مستشفى غير مجهز للعلاج المناسب وتوفي أيضاً.

تواجه العديد من المستشفيات نقصاً في العاملين ويبحث المسؤولون فيها عن متطوعين.

في غضون ذلك، طبقت قواعد أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المفتوحة، وقواعد أكثر صرامة في المقاهي والمطاعم.

وتدرس وزارة التعليم تسهيل التعلم عن بُعد لجميع المدارس، بعد إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية بالفعل قبل أسبوع.

وقالت تانيا ميخائيلوفا نائبة وزير التعليم لمحطة «بي تي في»، إن 623 تلميذاً و859 مدرساً مصابون حالياً بفيروس كورونا.