إيطاليا تحصي 30550 إصابة جديدة بـ«كورونا» و352 وفاة

أحصت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 30550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذا الرقم يزيد على ذلك المسجل، أمس الثلاثاء، والذي يبلغ 28244 حالة.

كما رصدت الوزارة 352 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19 الناجم عن كورونا مقارنة مع 353 في اليوم السابق.

يأتي هذا الارتفاع في الإصابات بعد توقيع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ليل الثلاثاء الأربعاء، مرسوماً يقضي بحظر التجول في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، من الساعة 22.00 إلى الساعة الخامسة. ولا يمكن التنقل في هذا الوقت إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة يجب تبريرها.

كما فرضت الحكومة قيوداً أخرى ستكشف تفاصيلها لاحقاً وستطبق حتى الثالث من ديسمبر المقبل، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيطاليا أول دولة تضررت في أوروبا بوباء كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في فبراير.

وبموجب هذا المرسوم الجديد، ستقسم المناطق العشرين في إيطاليا إلى ثلاثة قطاعات أخضر وبرتقالي وأحمر حسب خطورة الوضع الوبائي.

وفرض المرسوم على المدارس الانتقال إلى التعليم عن بُعد وستغلق المتاحف.

كما ستغلق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل العامة ولن تتمكن وسائل النقل العام من قبول أكثر من خمسين بالمئة من الركاب من إجمالي سعتها.

بإضافة حصيلة اليوم، يبلغ مجمل الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس 39764 حالة، في حين وصلت الإصابات إلى 790377.