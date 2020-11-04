تضارب كبير في تصريحات حملتي مرشحي الرئاسة الأميركية

تضاربت تصريحات مرشحي الرئاسة الأميركية، اليوم الأربعاء، مع استمرار فرز بطاقات الاقتراع وعدم ظهور النتائج حتى الآن.

ويحتاج المرشح لدخول البيت الأبيض، إلى الفوز بالعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا، حيث تواصل الولايات فرز الأصوات البريدية التي ارتفع عددها في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية، عن شكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في ولايات رئيسية عدة، معتبرا أن عمليات تزوير قد حصلت.

وكتب في تغريدة "مساء أمس، كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية"، مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

أما منافس ترامب، المرشح الديمقراطي جو بايدن، فتعهد، اليوم الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وقالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة المرشح الديمقراطي بايدن، اليوم الأربعاء، إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

وأضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

وتوقعت استطلاعات الرأي لأشهر تقدما لبايدن لكنها أشارت أيضا لسباق متقارب في ولايات حاسمة.