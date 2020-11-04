العراق يسجل 3574 إصابة جديدة بـ«كورونا» و60 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485870 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 60 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11128 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 417235 حالة بعد تسجيل 8479 حالة شفاء اليوم أيضاً.