ألمانيا تمنح موظفي الحكومة والجنود علاوة بسبب «كورونا»

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على منح علاوة استثنائية لمرة واحدة لموظفي الحكومة والجنود بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كما قرر المجلس في جلسته الأسبوعية أن يتم صرف هذه العلاوة التي تصل قيمتها إلى 600 يورو، قبل نهاية العام الحالي.

وقالت الحكومة في تفسيرها لسبب اتخاذ هذا القرار إن موظفي الحكومة والمجندين تعرضوا بسبب الجائحة في هذا العام إلى «عبء إضافي» مثل موظفي القطاع الخاص، وتابعت الحكومة أنها فكرت في هذه العلاوة الاستثنائية «للتخفيف» من هذا العبء.

يذكر أنه تقرر خلال مفاوضات الأجور في قطاع الخدمة العامة في أكتوبر الماضي، منح أصحاب الدخول المتدنية علاوة استثنائية بقيمة 600 يورو، فيما سيحصل أصحاب الدخول المتوسطة على علاوة استثنائية بقيمة 400 يورو، وسيحصل أصحاب الدخول العالية على علاوة استثنائية بقيمة 300 يورو.

وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق حالياً لموظفي الحكومة والجنود.

وسيحصل الموظف المتدرب على علاوة استثنائية بقيمة 200 يورو فيما سيحصل المتطوع في الجيش على علاوة بقيمة 600 يورو.



