أكثر من مليون و215 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1.215.957 شخصا على الأقل في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، حتى اليوم الأربعاء.

وسُجلت أكثر من 47.520.750 إصابة مثبتة بينما تعافى 31.414.400 شخص على الأقل.

وسجلت الثلاثاء 8649 وفاة و544.664 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (1045) تليها فرنسا (854 مع إضافة وفيات من الأيام الأربعة الماضية) والهند (514).

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا في العالم إذ سجّلت 232.634 وفاة من بين 9.385.143 إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. وأعلن تعافي 3.705.130 شخصا على الأقل.

والبرازيل هي أكثر البلدان تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 160.496 من أصل بين 5.566.049 إصابة، ومن ثم الهند التي سجّلت 123.611 وفاة من بين 8.313.876 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 92593 وفاة من بين 938.405 إصابات، وتليها المملكة المتحدة مع 47250 وفاة من بين 1.073.882 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى مستوى وفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 105 أشخاص من كل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (105) وإسبانيا (78) والبرازيل (76).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 86087 إصابة (17 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء)، بينما تعافى 81061 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الأربعاء حتى الساعة 11.00 ت غ 404.841 وفاة من بين 11.369.311 إصابة حتى الآن. وأعلنت أوروبا 288.510 وفيات من بين 11.293.393 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 242.890 وفاة من بين 9.627.327 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 173.062 من بين 10.748.657 إصابة، وفي الشرق الأوسط 62008 وفيات من بين 2.635.892 إصابة، وفي أفريقيا 43705 وفيات من بين 1.816.308 إصابات، وفي أوقيانيا 941 وفاة من بين 29869 إصابة.



