"فلاي دبي" تبدأ تسيير رحلات منتظمة إلى تل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر

أعلنت "فلاي دبي" أنها ستبدأ تشغيل رحلات منتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر الحالي على أن تقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي /DXB/ وتل أبيب بن غوريون /TLV/.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى فضلا عن الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عاما، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. وفي أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار".

وأوضح أن الناقلة اشتهرت بربط الأسواق غير المخدومة التي كانت تفتقر إلى رحلات جوية في السابق بدبي من خلال رحلات مباشرة حيث توفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة.

وتتوفر إمكانية الحجز وأوقات الرحلات والأسعار على موقع flydubai.com.