التشيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت جمهورية التشيك أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء، وهو أقل بحوالي 3500 حالة عن الرقم الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكره «راديو براغ» التشيكي اليوم الأربعاء.

وتوفي 149 شخصا أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى حوالي أربعة آلاف شخص.

ويتلقى 7400 شخص العلاج في المستشفى حاليا جراء إصابتهم بالفيروس، وبينهم حوالي ألف في حالة حرجة.

ورغم أن الأيام القليلة الماضية تعطي سبباً للأمل بأن الوباء قد ينتهي، يقول خبراء إنه سيكون هناك من عشرة إلى 14 يوماً، قبل أن تشهد المستشفيات تراجعا في الضغوط عليها.