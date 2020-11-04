بايدن يصف تصريحات ترامب حول الانتخابات بـ«الفاضحة»



اعتبرت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى وقف فرز الأصوات معلناً فوزه في الانتخابات «فاضحة وغير مسبوقة».

وقالت جين أومالي ديلون في بيان: إن الديموقراطيين مستعدون لمواجهة في القضاء في حال لجأ الرئيس الجمهوري إلى المحكمة العليا لطلب وقف فرز الأصوات، كما سبق أن أعلن متحدثاً عن «تزوير»، لكن من دون تقديم أي دليل ملموس.

وكتبت ديلون أن «تصريح الرئيس هذا المساء بخصوص وقف فرز الأصوات، التي تم الادلاء بها في المهلة المحددة، فاضح وغير مسبوق».

وأضافت أن «جو بايدن وكامالا هاريس» المرشحة لمنصب نائب الرئيس: «سيدافعان عن حق كل الأميركيين في أن تحتسب كل أصواتهم بغض النظر لمن صوتوا».

وتابعت: «نحن واثقون أنه مع انتهاء العملية، سيكون جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة» مؤكدةً ما قاله بايدن في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقالت: «إذا نفذ الرئيس تهديده باللجوء إلى المحاكم لمحاولة منع التعداد الصحيح للأصوات، فلدينا فرق خبراء قانونيين مستعدة للتصدي لهذه الجهود».

وخلصت إلى القول «الأميركيون هم من سيقرر نتيجة هذه الانتخابات».

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق فوزه في الانتخابات، في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض.



