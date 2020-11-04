اليابان سوف تتعاون مع من يفوز في الانتخابات الأميركية

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، خلال اجتماع لجنة برلمانية: إن التحالف مع الولايات المتحدة هو الأساس لدبلوماسية بلاده، وأن طوكيو سوف تتعاون مع من يفوز في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء، أن سوجا قال للجنة البرلمانية: إن اليابان سوف تمتنع عن مزيد من التعليق بشأن السباق الرئاسي الأميركي في الوقت الحالي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، في إفادة صحفية: إن الحكومة تراقب الانتخابات الأميركية باهتمام كبير.

وذكر وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي منفصل، أن اليابان سوف تعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، مضيفاً أن بلاده سوف تفكر في المستقبل بناء على سيناريوهات مختلفة.

وأشار موتيجي إلى أن اليابان سوف تتعامل بشكل مناسب مع محادثات تمويل القوات الأميركية، مع مراعاة الوضع المالي لليابان.



