روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات ووفيات «كورونا» منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 389 حالة وفاة و19768 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن هاتين الحصيلتين للوفيات والإصابات، هما الأكبر اللتان يتم تسجيلهما في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وأضافت أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و693 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 29217 حالة.

وتماثل 15567 مريضاً للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و266 ألف شخص.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.