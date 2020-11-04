بعد تهديد ترامب بالمحكمة.. حملة بايدن: جاهزون للتصدي له

قالت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم الأربعاء: إن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان: «إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى».