ترامب يعلن فوزه في الانتخابات رغم استمرار فرز الأصوات

أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه «فاز» في الانتخابات الرئاسة الأميركية في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات الأساسية.

وكان بايدن عبر عن ثقته في الفوز، فيما اتهمه ترامب بالسعي «إلى سرقة الانتخابات» الأكثر استقطاباً في الولايات المتحدة منذ عقود.

ودارت حرب أعصاب طوال الليل بين المرشحين اللذين يفصل بينهما كل شيء، حيث توقع كل منهما فوزه في الانتخابات، فيما يبقى السباق إلى البيت الأبيض مفتوحاً وسط انقسام أكثر من أي وقت مضى في أميركا.

وقبل إعلان أي نتيجة نهائية، قال الرئيس ترامب، في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض «بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات» متحدثاً عن «تزوير»، ومشيراً إلى أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.

وكان بايدن قال في وقت سابق: إنه «على الطريق الصحيح للفوز»، فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وأضاف بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة درايف-إن في معقله ويلمينغتون في ديلاوير «حافظوا على إيمانكم، سنفوز!». وقال: «نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات»، مؤكداً «نحن واثقون بالفوز في اريزونا» الولاية الحاسمة داعياً إلى «التحلي بالصبر»، وقال أيضاً «سنفوز في بنسلفانيا».

بالكاد أنهى كلمته، جاء الرد من ترامب عبر تويتر، وكتب الرئيس المنتهية ولايته «نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن نسمح لهم بذلك أبداً، لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع».

وفي بلد يشهد أزمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي، يستعد الأميركيون لليلة طويلة أو حتى أيام طويلة من الانتظار في ختام حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد.



