النفط يهبط بعد إعلان ترامب الفوز في الانتخابات

تحول النفط للهبوط اليوم الأربعاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي فوزه في الانتخابات، رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، بعدما تقلب السعر صعوداً معظم الجلسة في آسيا، وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2 بالمائة إلى 39.63 دولار بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار.

وأعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته لحين انتهاء فرز الأصوات في عدة ولايات، والذي قد يستغرق ساعات أو أياماً.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمائة الأسبوع الماضي، مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب، وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريباً في مكاسب على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.