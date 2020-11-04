كوريا الجنوبية تسجل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول: إن من بين الحالات 98 عدوى محلية، وعشرين حالة وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 26 ألفاً و925 حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن معظم الحالات الجديدة وقعت داخل دور رعاية كبار السن ومستشفيات ومنشآت أخرى، كما تم تسجيل حالات عدوى بسبب تجمعات اجتماعية.

وتخشى السلطات الصحية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بسبب حفلات عيد الهالوين، حيث اجتمع الشباب في سول خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال كانج دوتاي، النائب الثاني لوزير الصحة كانج: «ما زلنا نسجل حالات عدوى متفرقة في أماكن مثل المطاعم والمدارس... زيادة التنقل خلال عيد الهالوين والسفر خلال فصل الخريف والمخاوف بشأن الانفلونزا، ما زالت تمثل عوامل خطورة».



