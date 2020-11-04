البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا



أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن إصابتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، بينما الـ 15 الأخرى قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس الثلاثاء.

وقالت اللجنة: إن ما مجموعه 16 شخصاً خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86087 حالة، بينهم 392 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج، وتسعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة: إن ما مجموعه 81061 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.



