ترامب: نستعد للاحتفال بالفوز وسنذهب إلى المحكمة العليا لحماية فوزنا



قال الرئيس الأميركي، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب إنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

وقال في كلمة من البيت الأبيض:«النتائج الليلة كانت كبيرة... ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا».

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الأربعاء إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر أربع سنوات واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات منه دون أن يقدم أي دليل.

وكتب ترامب على تويتر "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا". وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

ونُشرت تغريدات ترامب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.