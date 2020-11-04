بايدن: نحن على مسارنا لتحقيق الفوز

اعتبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أنه في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات.

وفي كلمة لأنصاره قال بايدن: "نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات لكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل".

وقال إنه يتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات غداً أو بعد غد (بالتوقيت المحلي).

وشدد على أنه لن يكون سعيداً إذا ما أعلن منافسه دونالد ترامب الفوز بالانتخابات.