الهند تسجل 46 ألفاً و 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 46 ألفاً و 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 8 ملايين و 313 ألفاً و 876 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس ارتفعت بنسبة 20%، لتقترب من المتوسط الأسبوعي الذي يقدر بـ 45 ألفاً ، بعدما تراجعت إلى نحو 38 ألفاً الاثنين الماضي.

ونقلت الشبكة عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 514 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 123 ألفاً و 611 حالة.