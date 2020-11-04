بايدن يفوز في ولاية ماين ويحصد 238 صوتاً



فاز المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بالانتخابات في ولاية ماين بشمال شرق الولايات المتحدة كما أفادت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، ما يتيح له تعزيز تقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وهذه الولاية التي كانت فازت فيها الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 ستتيح لبايدن الفوز بأصوات ثلاثة من كبار الناخبين ليصل مجموع أصواته 238 مقابل 213 لترامب. ولا يزال هناك صوت تمنحه هذه الولاية لم يحسم بعد.

وكانت قد ظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن بـ 16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن فاز بولايات: فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

وحصل بايدن بذلك على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 118، بحسب بلومبرج حتى الآن.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ 270 صوتاً في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض.