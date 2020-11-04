السناتور ليندسي جراهام حليف ترامب يحتفظ بمقعده في كارولاينا الجنوبية



احتفظ السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب، بمقعده عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة في الانتخابات النصفيّة التي جرت أمس الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسيّة، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.

وتمكّن السناتور النافذ البالغ من العمر 65 عاماً من أن يهزم المرشّح الديموقراطي خايمي هاريسون الذي أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة أنّ الفارق بينه وبين جراهام في نوايا التصويت ضئيل للغاية.

وبسبب هذه البيانات والتبرّعات المالية الضخمة التي جمعها منافسه التقدّمي الذي يصغره بعشرين عاماً، بدا جراهام مهدّداً بخسارة مقعده عن هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.