الجيش الكوري الجنوبي يعتقل كوريّاً شماليّاً عبر الحدود



أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء عن اعتقال رجلاً كوريّاً شماليّاً إثر عبوره الحدود بين البلدين.

واكتفت سيول بالإشارة إلى أنّ هذا الشخص رجُل كوري شمالي، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة.

وقال الجيش إنّ عمليات بحث ستُجرى "بالتعاون مع الأجهزة المعنية" لمعرفة ما إذا كان هذا الرجل يسعى للفرار إلى الجنوب.

وفي العام الماضي، عبَرَ جندي كوري شمالي نهراً في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة.

وفرّ أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953)، وفقاً لأرقام رسمية نشرتها سيول.