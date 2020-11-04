ترامب يفوز في ولاية تكساس معقل الجمهوريين ويحصد 213 صوتاً



فاز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية تكساس، المعقل الجمهوري الذي يسمح له بتقليص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، حسب قناتي «فوكس» و«إن بي سي».

وتجلب هذه الولاية الجنوبية لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين، ما يرفع عدد هؤلاء إلى 213 مقابل 223 لبايدن.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولم تعرف نتائج تسع ولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، وميشيغن، وويسكونسن، وكارولاينا الشمالية.

وكانت قد ظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أميركية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 17 ولاية حتى الآن، مقابل فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ 16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فاز ترامب في ولايات: ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا.

وعند الساعة 4,15 ت غ حصد الرئيس ما بين 119 و120 من أصوات كبار الناخبين، ذلك أن صوتاً واحداً من أصوات كبار الناخبين الخمسة في نبراسكا قد يصبّ في صالح منافسه الديموقراطي جو بايدن.

من جهته حصد بايدن أصوات 209 من كبار الناخبين حتى الآن. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة.