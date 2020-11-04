الانتخابات الأميركية.. ترامب والخطاب

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلنجتون بولاية فيرجينيا. وأضاف: «كما تعلمون، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبداً، ليست كذلك بالنسبة لي». وتابع قائلاً: «أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية»، معترفاً بأن صوته كان خشناً بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية، وأضاف: «كان هناك حب في تلك التجمعات». واعتبر أن من حق الأميركيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات. ومن جهتها، هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قاضية المحكمة العليا التي تمت المصادقة على تعيينها حديثاً إيمي كوني باريت، ووصفت خلال مؤتمر صحفي تعيينها بأنه «غير شرعي». وقالت: «الرئيس يصادق على قاضية غير شرعية في المحكمة العليا قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات».