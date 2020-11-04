الانتخابات الأميركية.. بايدن ولكن

واشنطن (وكالات)

فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بجميع الأصوات الخمسة في قرية «ديكسفيل نوتش» التي يتم فيها الإعلان رمزياً عن أول نتائج للانتخابات، إضافة إلى قرية ميلزفيلد في ولاية نيو هامبشاير التي حصل فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على أغلبية 16 صوتاً. وتحافظ القريتان الواقعتان بالقرب من الحدود الكندية على هذا التقليد منذ عام 1960. ولكن افتتاح الانتخابات لا يجعل من «ديكسفيل نوتش» مؤشراً إلى نتيجتها الإجمالية، ففي انتخابات 2016 صبت أصوات القرية لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكن الرئاسة كانت لترامب.