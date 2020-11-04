توقعات بغزو الديمقراطيين أغلبية الكونجرس

واشنطن (رويترز)

ترجح التوقعات أن يسيطر الديمقراطيون بشكل كامل على الكونجرس بعد 14 سباقاً محتدماً في مجلس الشيوخ في الانتخابات، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن خمسة من هذه السباقات قد لا تتاح قبل أيام، بل وشهور في بعض الحالات. وفي الوقت الذي يلقي فيه تراجع التأييد للرئيس دونالد ترامب بثقله على الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سينهون المسيرات السياسية لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك حليف ترامب لينزي جراهام في ساوث كارولاينا والمعتدلة سوزان كولينز في ولاية ماين وغيرهما. وفي المجمل، هناك 12 مقعداً يسيطر عليها الجمهوريون ومقعدان يسيطر عليهما الديمقراطيون على المحك، بناء على تحليل لثلاثة مراكز غير حزبية متخصصة في توقع شؤون الانتخابات الأميركية هي مركز السياسة في جامعة فرجينيا وتقرير كوك السياسي وموقع إنسايد إليكشنز.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكبر الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، في إحدى محطات حملته الانتخابية «هناك معارك شرسة في جميع أنحاء البلاد». ووصف احتمال احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ بأنه «50-50». لكن بالنسبة للمراكز الثلاثة تبدو هذه التوقعات متفائلة إذ توقعت أن يحصل الديمقراطيون على ما يصل إلى 55 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ المئة، مما يمنحهم الأغلبية لأول مرة منذ عقد في كل من مجلس الشيوخ، ومجلس النواب المكون من 435 مقعداً، حيث من المتوقع أن يحافظوا على سيطرتهم عليه.

ويأمل الديمقراطيون في بدء عهد سياسي جديد في واشنطن إذا فاز مرشحهم الرئاسي جو بايدن كذلك. وعلى الرغم من أنه من المحتمل ألا يحصل الديمقراطيون على 60 مقعداً، ما يتيح لهم أغلبية مريحة، إلا أن سيطرتهم على مجلس الشيوخ من شأنها أن تساعد بشكل كبير أجندة بايدن التشريعية أو تساعد في تقويض ولاية ثانية لترامب. وللفوز بالأغلبية يحتاج الديمقراطيون لانتزاع ثلاثة مقاعد فقط من الجمهوريين في حال فوز بايدن بالرئاسة لأن ذلك يعني أن نائبته كمالا هاريس سترجح الكفة في المجلس بصفتها نائبة للرئيس. ويستحوذ الجمهوريون الآن على 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين.

ويُنظر إلى السناتور الجمهوري كوري جاردنر من كولورادو على أنه الأكثر ضعفاً بين أكثر من ستة أعضاء في المجلس الحالي عن ولايات ألاسكا وأريزونا وجورجيا وأيوا ومونتانا ونورث كارولاينا. كما يقف الديمقراطيان دوج جونز وجاري بيترز في موقف الدفاع في ولايتي ألاباما وميشيجن. وقال محللون ومسؤولون في الولايات إن من غير المرجح أن تعرف النتائج في بعض السباقات إلا بعد يوم الانتخابات، بسبب الإقبال غير المسبوق هذا العام على التصويت بالبريد بالإضافة إلى احتمال إجراء جولات إعادة.