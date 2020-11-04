المرصد: 15 ألف ســوري في ميليشيات إيران

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات مستمرة، فقد بلغ عدد المجندين خلال الفترة الأخيرة أكثر من 15 ألفاً.

وذكر المرصد أن إيران تواصل حملات التجنيد بشكل سري وعلني من قبل عرابي المنطقة لتجنيد الشباب والرجال في درعا والقنيطرة وريف دير الزور عند ضفاف الفرات الغربية، مقابل مبالغ سخية ولعب متواصل على الوتر الديني والمذهبي، المتمثل بعمليات مستمرة لـ«التشيع».

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المتطوعين في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 8350، كما ارتفع إلى نحو 6700 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات «التشيع»، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور. وأكد المرصد أن الميليشيات الإيرانية تكثف عمليات التجنيد خلال هذه الفترة مستغلة انشغال روسيا في تطبيق الاتفاقيات مع تركيا.

وأشار المرصد إلى أنه في درعا تتم عمليات التجنيد و«تشيع» الشبان والرجال عبر عرابين تابعين لإيران و«حزب الله»، مثل ميليشيا «سرايا العرين» التابعة للواء 313 الواقع في شمال درعا بالإضافة لمراكز في صيدا وداعل وأزرع، مضيفاً أن المجندين يخضعون لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا، وعلى مقربة من الحدود مع الجولان السوري.

وذكر أن «حزب الله» اللبناني يعمل على ترسيخ نفوذه في القنيطرة عبر استقطاب الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة الأمن بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما يستغل تردي الأحوال المعيشية مع انعدام فرص العمل، إذ تتركز عمليات التجنيد و«التشيع» في كل من مدينة البعث وخان أرنبة.

أما في غرب الفرات، فإن عمليات التجنيد متواصلة بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي باتت تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل.

وفي سياق آخر، انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية «علي باجلية» التابعة لمدينة تل أبيض شمالي الرقة، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن مقتل رجل مسن، وإصابة 3 أشخاص من بينهم طفل. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول أيضاً، وفاة مدني متأثراً بجراحه وإصابة 5 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة عند في سوق الخضراوات بمدينة رأس العين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية.