صالح يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها بالعراق في السادس من يونيو القادم، مشدداً على أهمية أن تعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيداً عن التزوير.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي بأن الرئيس صالح أكد أيضاً خلال استقباله وفداً من كتلة «النصر» النيابية العراقية أهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها، ومواصلة مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون.

أمنياً، أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، باغتيال مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل. وقال النقيب جاسم محمد إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على عبدالله الحاج علي، مختار قرية الصفرة التابعة لناحية زمار غربي الموصل، أثناء خروجه من منزله وأردوه قتيلاً بالحال قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة». وأضاف النقيب جاسم أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بشأنه بعد أن نقلت الجثة لدائرة الطب العدلي».

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، إلقاء القبض على مخبر سري وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر «داعش» في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي: إنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك». وأضافت أن «المطلوب، وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، اعترف من خلال التحقيقات الأولية بالعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين». وأشارت إلى أن الموقوف عمل كذلك على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية كما وعمل ناقلاً لعوائل عصابات «داعش» مقابل مبالغ مادية لتقديمه الدعم والإسناد لعناصر «داعش»، لافتة إلى أنه من عائلة «داعشية» حيث إن اثنين من إخوته ضمن صفوف التنظيم الإرهابي.